Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Köylüsünü tabancayla vurup kaçtı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köylüsünü tabancayla vurup kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde E.G., tartıştığı köylüsü C.Ö. tarafından tabancayla vuruldu. C.Ö. olay sonrası kaçarken, E.G. ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı İsafahıklı köyünde meydana geldi. Aynı köyde oturan C.Ö. ve E.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ö., belinden çıkardığı tabancayla E.G.’ye ateş etti. E.G. kanlar içerisinde kalırken, C.Ö. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.G. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma, C.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Mücadelede goller var!
        Mücadelede goller var!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı yapıldı
        Zonguldak'ta Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı yapıldı
        Zonguldak'ta "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenle...
        Zonguldak'ta "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenle...
        Zonguldak'ta taksi ve dolmuş esnafından kontak kapatma eylemi
        Zonguldak'ta taksi ve dolmuş esnafından kontak kapatma eylemi
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Lokomotifin otomobile çarptığı kazada ölen Efe Baran, toprağa verildi
        Lokomotifin otomobile çarptığı kazada ölen Efe Baran, toprağa verildi