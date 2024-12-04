TTK Genel Müdürü: Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var

ZONGULDAK’ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde program düzenlendi. Madencilere seslenen TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, “Hepinizin bildiği gibi ülkemiz enerji konusunda dışa bağımlı. Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var. Bu bilinç ve şuurla çalıştığımızı biliyorum” dedi. Madenciler daha sonra dualar ederek yer altına gitti.

TTK Üzülmez Müessesesi’nde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında program düzenlendi. Programa TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, yöneticiler, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 24.00-08.00 vardiyasından çıkıp 08.00-16.00 vardiyasına girecek işçiler, yeraltına iniş için kullanılan kafesin önünde bir araya geldi. İşçilere mevlit şekeri dağıtılırken, hem imam hem de bir madenci tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Edilen duanın ardından vedalaşan madenciler, evlerinden getirdikleri erzak torbalarını da alıp yerin metrelerce derinliğine çalışmak için indi. Programda konuşan Tayfun Demir, tüm madencilerin gününü kutlarken, kazasız belasız çalışma temennisinde bulundu.

‘EN DEĞERLİ MADEN İNSAN’ TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz da konuşmasında, “Hepinize kazasız belasız, keyifli huzurlu verimli çalışmalar diliyorum. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz enerji konusunda dışa bağımlı. Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var. Bu bilinç ve şuurla çalıştığımızı biliyorum. Yine bu şekilde çalışarak, verimli, uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinç ve şuuruyla çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

‘BURADA DİKKATLİ OLMAZSAN KAZALANMA RİSKİN HER ZAMAN VARDIR’ Madencilerin ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden 37 yıllık madenci Sefer Bayrak (60), “Rahmetli olan madencilerimize Allah rahmet eylesin. Madencilik gerçekten zor bir zanaat. Ülke ekonomisine de katkı sağlıyor aynı zamanda. Bütün arkadaşlarımız aşağıda bir şey olsa, hemen müdahale etmek zorundayız. 37 yıllık madenci olmak öyle bir şey ki hayatımızı burada harcadık. Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak, onların vatana millete hayırlı evlat olmaları için mücadele ettik. Kendimizi feda ettik. Kömürü alıyorsun, tavan ister istemez göçük bekliyor. Burada dikkatli olmazsan kazalanma riskin her zaman vardır. Onun için ailemizle arkadaşlarımızla ‘hayırlı işler, Allah kazasız belasız çalışma nasip etsin’ diye telkinde bulunuyoruz” diye konuştu.