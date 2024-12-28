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        Amatör futbol kulübünün 47 yıllık geleneği; 'Baba Hindi' ödüllü turnuva

        ZONGULDAK'taki Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla, yılbaşlarında gelenek olarak sürdürülen 'Baba Hindi' ödüllü okey turnuvasının 47'ncisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:40
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        Amatör futbol kulübünün 47 yıllık geleneği; 'Baba Hindi' ödüllü turnuva
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        ZONGULDAK'taki Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla, yılbaşlarında gelenek olarak sürdürülen ‘Baba Hindi’ ödüllü okey turnuvasının 47'ncisi gerçekleştirildi. Hindiyi kazanan, kulübün eski antrenörlerinden Ayhan Hotan, "Hindiyi besleyeceğiz, kesecek değiliz. Hayvanseveriz" dedi.

        Kentte, amatör ligde mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yılbaşlarında düzenlenen okey turnuvası, 47'nci yılında da yapıldı. Birinciliği 13 yıldır turnuvaya katılıp daha önce 1 kez şampiyon olan ve defalarca da ilk 4’te yer alan, geçen senenin 2’ncisi Ayhan Hotan hak kazandı. 210 kişinin bağış yaptığı, çekişmeye sahne olan final, 11 turlu turnuvada Haşim Elçi 2’nci, Ünal Şahinoğlu 3’üncü ve Ersin Öztürk 4’üncü oldu.

        ‘İYİ OLMANIN SIRRI, SABIRLI OLMAK’

        Kulübün eski antrenörlerinden Ayhan Hotan, “Burada her şey Tersanespor için, katkı sağlamak için. Burada da bir mücadele var, 1’inci, 2’nci olmak, başarılı olmak ama her şey Tersanespor için. İnşallah daha fazla katılım olur. Hindiyi besleyeceğiz, kesecek değiliz. Hayvanseveriz. 13 yıldır turnuvaya katılıyorum. Daha önce şampiyon olmuştum, ilk 4’e de çok kaldım. Geçen sene de 2’nci olmuştum. Her sene gruplara kalıyordum. Okeyde iyi olmanın sırrı, sabırlı olmak” dedi.

        ‘GELENEKSEL OLARAK DEVAM EDECEK’

        'Baba Hindi' turnuvasının 47 yıldır devam ettiğini ifade eden Tersanespor Kulüp Başkanı Serkan Göktaş, "Finale yükselen arkadaşlarımızın hepsi şampiyon. Gerçekten güzel bir turnuva oldu. Rekor seviyede bir katılım oldu. Katılımcılara destekleri için teşekkür ediyoruz. Gelecek sene daha da yükselecek, iyi olacak inşallah. Turnuvamız geleneksel olarak devam edecek. Tersanespor yararına yapılıyor bu turnuva. Burada topladığımız gelir, kulübümüze katkı oluyor. 47’ncisi bu sene, yarım asra 3 kaldı” diye konuştu.

        'Baba Hindi'nin sahibi 1’inci olurken, diğer finalistlere de kesilmiş hindi hediye edildi. Final programı, komite ve şampiyonların fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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