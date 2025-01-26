Şişirdiği lastiğin patlamasıyla yaralandı; olay kamerada

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, lastik tamircisi Samet Bayrak’ın (25) hava bastığı lastik ‘bomba’ gibi patladı. Kolu kırılan Bayrak, “Lastiğe hava basıyordum. Lastiği tehlikeli gördüm. Makineden indirmek zorunda kaldım. Makineden indirir indirmez lastik bir kütledi, yüzüme doğru geldi. Yüzümden elime vurdu. Yüzümü kurtardım ama elimi kurtaramadım” dedi.

Olay, 19 Ocak’ta Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Solak köyü yol ayrımında bir lastik tamircisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Samet Bayrak tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı. Bu sırada lastik bomba gibi patladı. Lastiğin patlaması ile yaralanıp yere yığılan Bayrak’ın yardımına çevredekilerle bu sırada bölgede bulunan jandarma personeli koştu.

O ANLAR KAMERADA

Bayrak’a ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı. Yerde sabit tutulan Samet Bayrak, gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye götürüldü. Lastiğin patlaması ve jandarmanın Samet Bayrak'a yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

‘TEHLİKEYİ SEZDİM’

Kolunda kırık oluşan Samet Bayrak, lastiği tamir ederken tehlikeli olduğunu fark ettiğini belirterek, “Lastiğe hava basıyordum. Lastiği tehlikeli gördüm. Makineden indirmek zorunda kaldım. Makineden indirir indirmez lastik bir kütledi, yüzüme doğru geldi. Yüzümden elime vurdu. Yüzümü kurtardım ama elimi kurtaramadım. Bir sıkıntım yok şu an Allah’a şükür. Sağlık durumum iyi. O ara gözüme perde indi. Bir iki tur döndüm dükkânın önünde. Baygın olarak yere düştüm. O arada tesadüfen yan tarafta oturan jandarma personeli ilk yardımıma koştular. Jandarma personeline teşekkür ederim. Allah zeval vermesin. Allah güç kuvvet göstersin. Jandarma ekibi çok yardımcı oldular. Hastaneye kadar yardım ettiler. Ambulansa bindirdiler. Çok yardımcı oldular. Ama bu işler tehlikeli işler herkes önlemini alarak yapsın. Ben fark ettim, fark etmeseydim daha farklı bir durum olabilirdi. Şu anlık bir sıkıntı yok” dedi.