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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamiyet'te dini ilim ve din dışı ilim diye bir ayrım olmadığını belirterek, "İslam medeniyetinin ilim tarihinde dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yoktur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:00
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamiyet’te dini ilim ve din dışı ilim diye bir ayrım olmadığını belirterek, “İslam medeniyetinin ilim tarihinde dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yoktur. Hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilim ise astronomi de o kadar dini ilimdir bizim anlayışımıza göre. Hadis ne kadar dini ilimse, matematik de o kadar dini ilimdir” dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birtakım ziyaretler ve açılışlar için dün gece saatlerinde Zonguldak’a geldi. Erbaş, bu sabah Ereğli ilçesinde hayırseverler tarafından yapılan Mustafa Çınar Kuran Kursu’nun resmi açılışını yaptı. Burada konuşma yapan Erbaş, Kuran kursunda eğitim görecek çocukların, Kuran’ı Kerim’i daha iyi anlamak için gereken bütün bilimsel eğitimi de alacaklarını belirterek, “Kuran'ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimler gerekiyor. Tefsir, hadis, kelam ilmi, akaid, tasavvuf sadece bunlar mı? Sosyoloji, psikoloji, biyoloji ilmi. Bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse, ne kadar güzel sosyoloji bilirse Kuran'ı daha iyi anlar. Hatta ne kadar matematik bilirse Kuran'ı Kerim'i daha iyi anlar. Kuran'ı Kerim'de öyle matematiksel konular var ki, bir insan astronomiyi iyi bilirse Kuran'ı daha iyi anlar” ifadelerini kullandı.

        ‘ÇOCUKLARIMIZI GÜZEL AHLAKLA YETİŞTİRİRSEK TOPLUM OLARAK KURTULURUZ’

        Farklı bilim dallarının Kuran’ı daha iyi anlamak için kullanılması gerektiğini ifade eden Erbaş, “Yasin Suresi’nde, 'Güneş kendisi için tayin edilmiş bir yörüngeye doğru akmaktadır, bu Allah'ın koyduğu bir ölçüdür’, astronomi ilmi Kuran'ı daha iyi anlamamıza vesile oluyor. İşte burada bizim çocuklarımız Kuran'ı öğrenirken, Kuran'ı daha iyi anlamak için öğrendiğimiz ilimleri de öğrenecekler inşallah. Onun için İslami ilimlerde, İslam medeniyetinin ilim tarihinde dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yoktur. Hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilim ise astronomi de o kadar dini ilimdir bizim anlayışımıza göre. Hadis ne kadar dini ilimse, matematik de o kadar dini ilimdir bize göre, bizim anlayışımıza göre. Bütün kitaplar ‘Allah'ın kitabını daha iyi anlayayım’ diye okunursa o kitaplar okunduğu sürece nafile ibadet etmiş oluruz. Bu hakikati aklımızdan hiç çıkartmayalım. İnşallah bizim bu metodumuz tuttu. Milli Eğitim Bakanlığımızla hatta Gençlik Bakanlığımızla, Aile Bakanlığımız ile yaptığımız protokollerimiz hep iyi insan yetiştirmek üzeredir. Cenabıhakk’ın takdiri ve Kuran'ın hedefi, amacı da iyi insan yetiştirmektir. Biz neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, birbirine saygı gösteren, düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum, komşuluk ilişkileri; işte o zaman millet olarak biz daha iyi durumlara geliriz” diye konuştu.

        Kuran kursu açılışının ardından Erbaş, kent merkezinde gelerek Valilik ziyaretinde bulundu.

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