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        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

        ZONGULDAK'ta işe giderken otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren banka çalışanı Cem Alkan, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:55
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        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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        ZONGULDAK’ta işe giderken otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren banka çalışanı Cem Alkan, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Bir bankada gişe memuru olarak çalışan Cem Alkan, işe gitmek için otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Alkan’ın kalp krizi geçirdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alkan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cem Alkan’a müdahale anları, cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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