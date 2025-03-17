10 ton balıkla döndü, kilosunu 50 liradan satışa çıkardı

ZONGULDAK’ta teknesiyle açıldığı denizde 10 ton istavrit ve mezgit yakalayan Çağrı Eliyazıcı, balıkların kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Eliyazıcı, “Dün akşam bereketli bir balığa denk geldik. Bunu da halkımıza 50 liradan sunmaya karar verdik. Masrafları düştükten sonra gelirini de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız ramazan dolayısıyla” dedi.

Zonguldak’ta Çağrı Eliyazıcı’ya ait balıkçı teknesi, 9 kişilik mürettebatıyla dün avlanmak için Karadeniz’e açıldı. Kozlu ilçesi açıklarında ağ atan balıkçılar 10 ton istavrit ve mezgit yakaladı. Eliyazıcı, balıkları kilosu 50 liradan satışa çıkardı. Vatandaşlar, ucuz balığa yoğun ilgi gösterdi. Kentteki diğer balıkçı tezgahlarında ise mezgit 150, istavrit 100 liradan satışa sunuldu.

Satıştan elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağını ifade eden Eliyazıcı, “Dün akşam bereketli bir balığa denk geldik. Bunu da halkımıza 50 liradan sunmaya karar verdik. Masrafları düştükten sonra gelirini de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız ramazan dolayısıyla. Bütün halkımızı desteğe bekliyoruz. Talep güzel, balık bitmek üzere. Teknemiz 15 metre, toplam 10 ton istavrit ve mezgit olmak üzere balık tutuldu, 9 kişiyle Kozlu açıklarında” dedi.