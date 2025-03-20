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        Huzurevinde kalanlardan 'Aile Yılı' için ses yarışması

        ZONGULDAK'ta huzurevlerinde kalan yaşlılar, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında, müzik eğitimi alarak koro kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:05
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        Huzurevinde kalanlardan 'Aile Yılı' için ses yarışması
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        ZONGULDAK’ta huzurevlerinde kalan yaşlılar, ‘Aile Yılı’ etkinlikleri kapsamında, müzik eğitimi alarak koro kurdu. Aynı zamanda yaşlılar arasında ‘O Ses Huzur’ adıyla ses yarışması da düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin sahne performansları katılımcıları eğlendirdi.

        Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, huzurevinde kalanlarla birlikte ‘O Ses Huzur’ adıyla ses yarışması organize etti. Huzurevi sakinlerinin 5 aydır eğitim alarak hazırlandığı yarışmanın finali 11 katılımcıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Final yarışmasına Vali Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile il protokolü ve davetliler katıldı.

        Yarışmada, Gülhan Acar (77), Mehmet Kavuncu (84), Kadir bodur, Ensar Aykın (61), Ramazan Günay (77), Emine kundakçı (61), Gürsel Alan (65), Ayla Acar (81), Mevlüt Demirci (61), Ercan Birda (77), Şevket Çiçek (77) sahne alarak şarkı söyledi. İzleyiciler zaman zaman alkışlarla şarkılara eşlik etti.

        Etkinlik daha sonra tüm yarışmacıların Zonguldak yöresinde ait ‘Karadır Kaşların’ türküsünü söylemesiyle sona erdi. Yarışmaya katılanlara farklı dallarda ödüller, Vali Hacıbektaşoğlu tarafından verildi.

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