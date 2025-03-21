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        182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının el emeği ürünler sergilendi

        ZONGULDAK'ta, ulaşılabilen 182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının el emeğiyle hazırladıkları ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:50
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        182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının el emeği ürünler sergilendi
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        ZONGULDAK'ta, ulaşılabilen 182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının el emeğiyle hazırladıkları ürünler sergilendi. Şehit ve gazi yakını 20 kişi, sergideki bambu sepet, kaligrafi ve ahşap boyama gibi ürünleri, 6 aylık çalışmayla hazırladı.

        Kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) iş birliğinde, Zonguldak nüfusuna kayıtlı ulaşılabilen 182 şehidin fotoğrafları ile şehit ve gazi yakınlarının ürünlerinin sergilendiği proje gerçekleştirildi. Şehit ve gazi yakını 20 kişinin 6 aylık çalışmayla hazırladığı ürünler, BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde sergilendi. Sergide, bambu sepet örme, kaligrafi ve ahşap boyama gibi el emeğiyle yapılan ürünler yer alırken, bilgilerine ulaşılabilen Zonguldaklı 182 şehidin fotoğrafı da fuayenin duvarlarına asıldı.

        ‘ONUR DUYDUM’

        Manevi duyguların yoğun olduğunu ifade eden gazi yakını Sema Şanal, "Bambu sepet örgüsü yaptık, onlardan sepet, Amerikan servis tarzı dekoratif ürünler yaptık. Şehitlerimizin resimlerinin etrafını çiçeklerle süsledik. Güzel ve özlü sözler yazdık. Çok onur duydum, ben ilk defa katıldım. Çok gurur verici. Ben çok mutlu oldum" dedi.

        Gazi eşi Yelda Kurt da "Sergide bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Şehit ve gazi yakınları olarak bir arada olmak bize iyi geliyor. Bunları yaparken çok duygusal anlar yaşadık. Üretimde bulunmak, yeni şeyler öğrenmek çok iyi geldi bize” diye konuştu.

        Şehit yakını Özlem Eroğlu da "Bir şeyler öğrendik, ürettik ve sergiledik. Çok duygusal anlar yaşadık. Bir şeyler çıkarmaya çalıştık, umarım güzel olmuştur. Her şeye emek verdik. Her bir çalışmada şehitlerimizi andık” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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