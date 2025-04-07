Öğrencileri, kazada ölen Vahide öğretmeni izci selamıyla uğurladı

İSTANBUL’da, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy gişelerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 öğretmenden Vahide Kalyoncu (63) için Zonguldak’ta Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde tören düzenlendi. Törende Kalyoncu’nun öğrenci ve meslektaşları gözyaşı döktü. İzci lideri olan Kalyoncu için öğrencileri izci selamı verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde geçen hafta cumartesi günü meydana gelen kazada, 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız (59), Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek öğretmeni Vahide Kalyoncu (63) öğretmenlikten emekli Sadi Tanberk (69) ve Ayşen Yıldız Tanberk (73) yaşamını yitirdi. Ölen 4 öğretmenden Özgür Yıldız, Sadi Tanberk ve Ayşen Yıldız Tanberk Konuralp dün Düzce’de toprağa verildi.

TÖREN YAPILDI

Alaplı ilçesinde görev yapan Vahide Kalyoncu için bugün önce evinde sonra da okulunun önünde tören düzenlendi. Törene, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, protokol üyeleri ile öğretmenler ve Kalyoncu’nun öğrencileri katıldı. Bozkan, Kalyoncu’nun sevilen bir öğretmen olduğunu belirtirken, öğrencileri ve meslektaşları ise gözyaşı döktü. Aynı zamanda izci lideri olan Kalyoncu için öğrencileri izci selamı verdi. Okulun önünde alınan helalliğin ardından üzerine fotoğrafı ve izci yeleği konulan Vahide Kalyoncu’nun cenazesi, memleketi Ereğli ilçesi Kandilli beldesine uğurlandı.