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        Yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar: Kasıtlı öldürüldüğüne dair inandırıcı delil yok

        ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:10
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        Yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar: Kasıtlı öldürüldüğüne dair inandırıcı delil yok
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        ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. 77 sayfalık gerekçeli kararda; Nourtani'nin kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı belirtildi. Yaşayıp yaşamadığı hususunda 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alınan ifadeler doğrultusunda iş kazası sonucu olay yerinde öldüğünün kabul edilmesi gerektiği aktarıldı.

        Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SANIKLARA HAPİS CEZASI VERİLDİ

        İddianamede sanıkların 'olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edilerek 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları istendi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Nourtani'nin iş kazasında öldüğü kabul edilerek 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlarından ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu'na 5 yıl 8 ay, cesede çakmak çakan Ahmet Aydın'a 'Delilleri karartma' suçundan 4 yıl 6 ay, Sercan K. ve Eray D.'ye aynı suçtan 2 yıl, Alaattin Ç.'ye de aynı suçtan fiil sonrası davranışları dikkate alınarak takdiri indirimli 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Körnöş, Gideroğlu ve Aydın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

        ARALARINDA HUSUMET YOKMUŞ

        11 Nisan'da görülen karar duruşmasının ardından 13 Nisan'da mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. 77 sayfalık gerekçeli kararda; dosya içerisindeki deliller ve ifadeler tartışılırken, benzer eylemlere ilişkin Yargıtay kararları yer aldı. Gerekçeli kararda; Nourtani ile sanıklar arasında husumet bulunmadığı, böbreğin alındığı iddialarına ilişkin alınan raporlarda yanma neticesinde organların birbirine yapıştığının tespit edildiği, sanıkların Nourtani'yi öldürmelerini gerektirir sebep bulunmadığı, Nourtani'nin kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı belirtildi.

        KESİN ÖLÜM ANINI TESPİT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

        Kararda, Nourtani'nin kesin ölüm anının bilimsel olarak tespitinin mümkün olmadığı, yaşayıp yaşamadığı hususunda 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alınan ifadeler doğrultusunda iş kazası sonucu olay yerinde öldüğünün kabul edilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca Afgan madencinin battaniye ile aracın bagajına yüklendiği esnada ölü kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

        CESEDİ YAKANA ÜST SINIRDAN CEZA

        Gerekçeli kararda; sanıklara suça elverişli kişilikleri, samimi ve muteber pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı, Alaattin Ç. hakkında olayı öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, suçun aydınlatılmasına yardımcı olduğu için indirim uygulandığı belirtildi. Cesedi yaktığını itiraf eden Ahmet Aydın'ın 'Delil karartma' suçunda eylemin 'vahşi niteliği göz önüne alındığında' ifadeleriyle üst sınırdan ceza verildiği kaydedildi.

        'GEREKÇELİ KARAR' TEPKİSİ

        Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, gerekçeli kararın 2 gün içinde yazılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Aradan 2 gün geçti. 77 sayfa 2 gün içinde yazıldı. 77 sayfa 'gerekçeli' olması gereken karar, 2 gün içinde gerekçesiz şekilde yazıldı. Hatta Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı da bizimle aynı fikirde, kararı istinaf etmeye karar verdiler. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvurdular, usul ve esasa ilişkin kararın bozulmasını istiyorlar" dedi.

        'ADİL, ŞEREFLİ YARGILAMA YAPACAK HAKİMLERE İNANCIMIZ TAM'

        Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın diri diri yakıldığına dair raporu da hatırlatan Şeker, "Mahkeme diyorsa 'Burada bir maden kazası var. Maden kazası olduktan sonra ölmüş, öldükten sonra yakmışlar' gibi bir gerekçeli karar da yok burada. Mahkeme, kendi verdiği karar içerisinde kendisi ile çelişiyor. 'Burada iş kazası olmuştur, iş kazası olduktan sonra, iş kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir.' Sonrasında? Sonrası Afgan madencinin yakıldığı kısım ne aşamada? Bununla ilgili gerekçeli kararın içerisinde hiçbir değerlendirme yok. Bir kişiyi yakma şu an Zonguldak'taki ağır ceza mahkemesi tarafından cezasız bırakılmış durumda. Eğer bu şekilde sanıkların 5 yıl 8 ay hapis cezası onanırsa, 3 ay sonra bu kişiler tahliye olup, kamuoyu vicdanını derin şekilde yaralayacak, ellerini kollarını sallayarak Zonguldak halkının arasında dolaşmaya devam edecekler. Bu kararın istinaftan geri döneceğine hukuki olarak inancımız tam. Adil, şerefli yargılama yapacak hakimlere inancımız tam. Bu mahkeme, hakkaniyetli şekilde karar verene kadar Anayasa Mahkemesi'ne, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" diye konuştu.

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