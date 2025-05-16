Binanın istinat duvarı çöktü, daire sahipleri ile müteahhit mahkemelik oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2018'de yapılan binanın zaman içinde istinat duvarı çökerken, yolda da derin çukur oluştu. Müteahhit firmayla apartmanda yaşayanlar davalık oldu. Binanın yöneticisi Mustafa Duman (59), müteahhidin duvarı yaptırması gerektiğini belirten bilirkişi raporunun da dosyaya konulduğunu söyleyerek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi.

Olay, Elma Tepe Mahallesi 2 No'lu Esentepe Sokak'ta meydana geldi. 2018 yılında yapılan 5 katlı Anıl Apartmanı'nın istinat duvarı, geçen yıl kasım ayında yıkıldı. Yolda da çukur oluştu. 2018 yılında binanın zemin katını satın alan ve apartmanın yöneticisi olan Mustafa Duman, 2020 yılında duvarın yan yatmaya başlaması üzerine müteahhit firma yetkililerine durumu bildirdiğini ancak bir sonuç alamadığını belirtti. Mustafa Duman, yamulmaya başladıktan 4 sene sonrasında duvarın 2024 yılı Kasım ayında sabah saatlerinde çöktüğünü söyledi.

BELEDİYE YAZI GÖNDERDİ, MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Durumu belediyeye bildirdiklerini söyleyen apartman yöneticisi Mustafa Duman, belediyenin, müteahhide yazı gönderdiğini, bundan da sonuç alamadıklarını ve konuyu mahkemeye taşıdıklarını ifade etti. Ereğli 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlayan adli süreçte, dosyaya bilirkişi atadığını ve bilirkişinin de müteahhidin kusurlu olduğuna dair rapor sunmasına rağmen yine de sonuç alamadıklarını ifade etti. Yaşanan sorunla ilgili adli süreç ise hala devam ediyor.