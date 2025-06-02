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        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde restoranın tuvaletindeki Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:52
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        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde restoranın tuvaletindeki Y.K. (30) ile içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çalan E.K.G. (21) ve arkadaşı E.S. (21) arasında kavga çıktı. Kavgada E.K.G. ve E.S. bıçakla yaralanırken, Y.K. gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Y.K. restoranın tuvaletindeyken E.S. ve E.K.G., içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.’yi bacaklarından bıçakladı. Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. E.K.G. olay anını, “Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. Çık dedim ‘Sen kimsin lan’ dedi. Bana saldırdı. ‘Haklısın’ dedim. Küfretmeye başladı” diye anlattı

        Y.K., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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