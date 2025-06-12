Prof. Dr. Hacıoğlu: Ev tesisatları düzenli kontrol edilmeli

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (BEUN) Prof. Dr. Rıfat Hacıoğlu, elektrik kaynaklı çıkan yangınlar ve akıma kapılma sonucu ölümlere ilişkin, “Ev tesisatını düzenli olarak kontrol etmek en güvenli yol” dedi.

BEUN Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Hacıoğlu, elektrik enerjisinin sağladığı kolaylıkların yanı sıra yangın ve elektrik akımına kapılma sonucu ölümlere neden olabildiğini söyledi. Evde kullanılan elektriğin önlem alınmazsa ciddi sorunlara yol açacağını söyleyen Prof. Dr. Hacıoğlu, “Elektrik enerjisini çok fazla kullanıyor olsak da oldukça da tehlikeli. Ne kadar çok korunursak o kadar kolay elektrik enerjisini kullanabiliriz. Bunun için de çeşitli korunma yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi de ‘kaçak akım rölesi. Elektrik iç tesisat yönetmeliğinde de yer alan kaçak akım rölesinin evlerimizde bulunması gerekiyor. Sigorta panoları içinde kaçak akım rölelerini görebiliriz” dedi.

KAÇAK AKIMA DİKKAT

Kaçak akım bulunan cihazlara temas anında elektrik çarpması olacağını belirten Prof. Dr. Hacıoğlu, “Eğer evimizde herhangi bir cihazda, buzdolabı, bulaşık makinasında kaçak akım varsa dokunduğumuz zaman, temas ettiğimiz zaman çarpılırız. Bu durumda kaçak akım rölesi devreye girmemiştir. Kaçak akım rölesi devreye girerse bu cihazlarımızın çalışmadığını fark ederiz. Cihazlarımızda bir arıza var veya tesisatımızda kullandığımız sigorta yeteri kadar yüksek akımlı değilse bu durumda da sigortamızın attığını fark ederiz” diye konuştu.

‘SİGORTA ATMAZSA YANGIN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ’ Uzatma kablolarına veya prizlere aşırı enerji tüketen cihazların aynı anda bağlanması durumunda sigortaların atabileceğini, atmaması durumunda yangın riskiyle karşılaşılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hacıoğlu, “Bu durumda sigortalar güvenliğimizi sağlayacaktır. Eğer sigorta atmıyorsa bu durumda, çektiğimiz fazla akımdan dolayı kablolarımız yanacak ve yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Prizinizde bir kararma varsa bu durumda artık oradaki kablolar sizin istediğiniz gibi verimli çalışmadığı gözlemlenebilir. Bu cihazın aşırı akım çekmesinden, ara kablo veya prizinizin yeterli olmadığından kaynaklıdır. Yanma durumları başlar. Günlük kullandığımız, evlerimizde bize tehlikeli olan kaçak akımların olması ya da seyyar kabloların özellikle deforme olması sonucunda kablolarının kopuyor olması ya da incelmesi durumunda çektiği akımdan dolayı biz fark etmeden yanması; bir kanepenin arkasında kalan kablonun tutuşması sonucunda kanepenin yanması, evin doğal olarak kullanılamaz hale gelmesi büyük sıkıntılarımız arasında yer almaktadır. Ev tesisatını düzenli olarak kontrol etmek en güvenli yol. Sigortalarımız sağlam mı, çalışıyor mu? Kablolarımızı eğer kullanmıyorsak, özellikle uzatma kablolarını prizden çıkartmak bunlar bizler için önemli. Elektrikli aletleri kullanmadığımız anda prizden çıkartmak güvenlik açısından önemli” ifadelerini kullandı.