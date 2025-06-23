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        Devrilen TIR, parktaki eve çarptı; şoför yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde refüje çarparak sürüklenen TIR, parktaki eve çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:00
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        Devrilen TIR, parktaki eve çarptı; şoför yaralı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde refüje çarparak sürüklenen TIR, parktaki eve çarptı. Kazada TIR şoförü yaralanırken, devrilen araçtan saçılan rulo saclar 2 araca zarar verdi.

        Kaza, sabah 06.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Ruhi Cöbek Bulvarı'nda meydana geldi. Sezai Duysak (38) idaresindeki 67 ADX 687 plakalı rulo sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yan yatarak sürüklenen TIR, İnönü Parkı'nda bulunan Yaşlılar ve Gençler Evi'ne çarparak durdu. TIR'ın dorsesinden savrulan rulo saclar ise 67 M 8022 plakalı belediye otobüsüne ve 34 RJ 837 plakalı hafif ticari araca çarparak zarara yol açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sezai Duysak, özel bir hastaneye götürüldü. Duysak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        YOL 4 SAAT KAPANDI

        Polis ekipleri, kazanın olduğu bölgeyi trafik akışına kapattı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanırken, iş makineleriyle yola saçılan rulo saclar toplanıp başka bir TIR'a yüklenerek limana götürüldü. Devrilen TIR vinçle kaldırılırken, yola akan mazot da belediye ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmaların ardından 4 saat kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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