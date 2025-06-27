Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Müze müdürü ve muhasebecisine gözaltı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde müze müdürü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müze müdürü ve muhasebecisine gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., haklarında 4 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ereğli ilçesi Müze Müdürlüğü’nde görevli müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., hakkında 2023 yılında 'Evrakta sahtecilik’, ‘Usulsüzlük’, ‘Haksız kazanç sağlama’ ve ‘Zimmetine para geçirme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'taki yağlı güreşçiler Kırkpınar'a hazırlanıyor
        Zonguldak'taki yağlı güreşçiler Kırkpınar'a hazırlanıyor
        Üniversiteli Uğur, denizde boğuldu
        Üniversiteli Uğur, denizde boğuldu
        Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede öldü
        Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede öldü
        Zonguldak'ta hükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Zonguldak'ta hükümlülere bağımlılıkla mücadele semineri verildi
        Zonguldak'ta 5 katlı binadaki patlama anını anlattı: Deprem oluyor zannetti...
        Zonguldak'ta 5 katlı binadaki patlama anını anlattı: Deprem oluyor zannetti...
        Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıl...
        Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıl...