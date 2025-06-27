Müze müdürü ve muhasebecisine gözaltı

Ereğli ilçesi Müze Müdürlüğü’nde görevli müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., hakkında 2023 yılında 'Evrakta sahtecilik’, ‘Usulsüzlük’, ‘Haksız kazanç sağlama’ ve ‘Zimmetine para geçirme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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