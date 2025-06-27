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        Müze müdürü ve muhasebecisine gözaltı (2)

        MUHASEBECİTUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Evrakta sahtecilik', 'Usulsüzlük', 'Haksız kazanç sağlama' ve 'Zimmetine para geçirme' suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen müze müdürü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:32
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        Müze müdürü ve muhasebecisine gözaltı (2)
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        MUHASEBECİTUTUKLANDI

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Evrakta sahtecilik’, ‘Usulsüzlük’, ‘Haksız kazanç sağlama’ ve ‘Zimmetine para geçirme' suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen müze müdürü A.M. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, muhasebeci Feridun Eroğlu ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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