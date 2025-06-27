Müze müdürü ve muhasebecisine gözaltı (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Evrakta sahtecilik’, ‘Usulsüzlük’, ‘Haksız kazanç sağlama’ ve ‘Zimmetine para geçirme' suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen müze müdürü A.M. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, muhasebeci Feridun Eroğlu ise tutuklandı.

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