Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Elektrik telinde akıma kapılan karga, tarlada yangına neden oldu

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yüksek gerilim hattındaki telde elektrik akımına kapılan karga düştüğü tarlada ot yangının neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik telinde akıma kapılan karga, tarlada yangına neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde yüksek gerilim hattındaki telde elektrik akımına kapılan karga düştüğü tarlada ot yangının neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallenin üstünden geçen yüksek gerilim hattında tele konan karga, elektrik akımına kapıldı. Yanıp tarlaya düşen karga, otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta yaz spor okulları gençlere kapılarını açtı
        Zonguldak'ta yaz spor okulları gençlere kapılarını açtı
        Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurt...
        Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurt...
        Zonguldak'ta 18 yavru domuz görüldü
        Zonguldak'ta 18 yavru domuz görüldü
        Yağlı direk yarışmasını kazanana altın ve para ödülü verildi
        Yağlı direk yarışmasını kazanana altın ve para ödülü verildi
        Zonguldak'ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada hasar olu...
        Zonguldak'ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada hasar olu...
        Evin banyosunda patlama
        Evin banyosunda patlama