Alkollü motosikletli kaza yaptı; 2 ağır yaralı
Yazıişleri müdürlerineHaberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.
Yazıişleri müdürlerine
Haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz. Bu haberin kullanılması ricasıyla
YENİDEN
------------
Alkollü motosiklet sürücüsü kaza
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.