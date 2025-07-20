Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Nikah memuru, kızının nikahını kıydı

        ZONGULDAK'ta Muslu Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman'ın nikahlarını kıydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nikah memuru, kızının nikahını kıydı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ta Muslu Belediyesi’nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman’ın nikahlarını kıydı.

        Kilimli ilçesinde bağlı Muslu beldesinde Belediye Sosyal Tesisleri’nde dün akşam saatlerinde davetliler, İldem Altaytaş ve Yüksel Karaman’ın nikah ve düğünü için bir araya geldi. İldem ve Yüksel çiftinin nikahını kıymak için sahneye Muslu Belediyesi’nin 20 yıllık nikah memuru gelinin annesi Sibel Altaytaş çıktı. Davetlileri selamlayan Sibel Altaytaş, “Çok teşekkür ederim hepinize, bilmiyorum. Kızımın nikahını kıymak bana nasip oldu. Ağlarsam kusura bakmayın” diyerek başladığı konuşmasını “Sevgili kızım ve sevgili oğlum belediyemize gelerek evrakınızla beraber bizlere müracaatta bulundunuz. Ben de yaptığım araştırmalar neticesinde evlenmenize engel bir durumla karşılaşmadım” dedi. Alyataş, kızına ve damadına tek tek “Eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusunu da sordu. “Evet” cevaplarının ardından kızını ve damadını eş ilan eden Altaytaş damadına “Öncelikle Yüksel, kızımı hiç üzme. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Çok mutlu et çocuğumu, üzme. Üzdüğün an ben varım. Yavrularım bir ömür mutlu olun” diyerek aile cüzdanını çifte takdim etti. Davetliler hem nikah memurunu hem de çifti alkışladı.

        Genç çift ve davetliler daha sonra danslarla eğlenirken, gelin ve damat zeybek oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta bir kafede çıkan yangında hasar oluştu
        Zonguldak'ta bir kafede çıkan yangında hasar oluştu
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        İlk kez giydiği milli formayla Balkan şampiyonu olan wushucu Berrin, hedef...
        İlk kez giydiği milli formayla Balkan şampiyonu olan wushucu Berrin, hedef...
        Zonguldak'ta su samuru görüntülendi
        Zonguldak'ta su samuru görüntülendi
        Madencilerden 'demokrasi nöbeti'
        Madencilerden 'demokrasi nöbeti'
        Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi
        Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi