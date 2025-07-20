Alkollü motosikletli kaza yaptı, arkadaşı öldü

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde önce kaldırıma ardından da tel örgülere çarpan motosikletin sürücüsü Kerem K. yaralandı, yanındaki arkadaşı Çağlar Uysal hayatını kaybetti. Kerem K.’nin 1.13 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, önceki gece Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Profesör Doktor Muhammet Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Çarşıdan Kepez yönüne giderken Kerem K.’nin kontrolünü yitirdiği 67 AFM 872 plakalı motosiklet, önce kaldırıma ardından tel örgülere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Kerem K. ve yanındaki Çağlar Uysal yaklaşık 5 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çağlar Uysal, doktorların tüm çabasına karşın bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Kerem K.’nin ise kaza sırasında 1.13 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.