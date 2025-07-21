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        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi öldü

        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 04:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 04:20
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        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi öldü
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        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Aralarında husumet bulunan iki grup, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaştı.

        İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.K. kavga sırasında bıçakla H.K. ve E.K. ile olay yerinde bulunan N.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

        Şüpheli E.K. ise gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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