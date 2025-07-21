Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi öldü

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.K. kavga sırasında bıçakla H.K. ve E.K. ile olay yerinde bulunan N.K'yi yaraladı.

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