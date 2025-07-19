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        Zonguldak'ta bir kafede çıkan yangında hasar oluştu

        Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:20
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        Zonguldak'ta bir kafede çıkan yangında hasar oluştu
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        Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

        Gazipaşa Caddesi'nde bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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