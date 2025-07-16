Madencilerden 'demokrasi nöbeti'

ZONGULDAK’ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde, madenciler demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişiminin 9’uncu yılında Zonguldak’ta demokrasi nöbeti için program düzenlendi. İstasyon Caddesi’nde Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile il protokolü öncülüğünde katılımcılar Mehter Marşı eşliğinde Madenci Anıtı’na yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla program başladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri de iş kıyafeti ve baretleriyle alana gelerek ‘demokrasi nöbeti’ tuttu. Etkinlik, sela, dua, konser ve konuşmalarla devam etti.