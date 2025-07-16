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        Madencilerden 'demokrasi nöbeti'

        ZONGULDAK'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, madenciler demokrasi nöbeti tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:59
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        Madencilerden 'demokrasi nöbeti'
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        ZONGULDAK’ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde, madenciler demokrasi nöbeti tuttu.

        15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişiminin 9’uncu yılında Zonguldak’ta demokrasi nöbeti için program düzenlendi. İstasyon Caddesi’nde Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile il protokolü öncülüğünde katılımcılar Mehter Marşı eşliğinde Madenci Anıtı’na yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla program başladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri de iş kıyafeti ve baretleriyle alana gelerek ‘demokrasi nöbeti’ tuttu. Etkinlik, sela, dua, konser ve konuşmalarla devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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