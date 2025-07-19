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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:08
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Devrek ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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