İlk kez giydiği milli formayla Balkan şampiyonu olan wushucu Berrin, hedef büyüttü

GÖKHAN YILMAZ - Türkiye şampiyonluklarının ardından ilk kez giydiği milli formayla 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası’nda altın madalya kazanan Berrin Tazıcı, şimdi hedefini dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Devrek ilçesine bağlı Komşular köyünde yaşayan 19 yaşındaki Berrin, çok sevdiği wushu sporuyla ilgilenen arkadaşlarını izlemeye gittiği antrenmanda antrenör Bekir Kaya ile tanıştı. Kaya'nın yönlendirmesiyle yaklaşık 1 yıl önce wushuya başlayan Berrin, katıldığı iki organizasyonda Türkiye şampiyonlukları kazandı.

Elde ettiği başarılar sayesinde adından söz ettiren genç sporcu, Edirne'de 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

Performansıyla rakiplerini geride bırakan Berrin, sanda branşı, 56 kilo büyük kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını köyde sürdüren milli sporcu, ABD'de yıl sonunda yapılması planlanan dünya şampiyonasında zirvede yer almayı hedefliyor.

- "Dünyanın en iyileri arasında yer almayı hedefliyorum"

Berrin Tazıcı, AA muhabirine, iki Türkiye şampiyonluğunun ardından gelen Balkan şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünden bahseden Berrin, "Şampiyona benim için çok güzel geçti. Beni destekleyen çok kişi vardı. Rakiplerim bile başarılı olduğumu söyledi. Her şey benim için çok güzel ilerliyor. Hedeflerimi tek tek gerçekleştiriyorum. Umarım bu şekilde devam eder." dedi.

Berrin, çalışmalara ara vermeden devam ettiğini anlatarak, aynı zamanda iş yaşamının olduğunu, ikisini yürütmek zor olsa da elinden gelen çabayı gösterdiğini aktardı.

Berrin, çalışmalarının meyvesini aldığını belirterek, "Yapabileceğime çok fazla inanıyordum. Bunun için çok çalıştım ve başardım. İlk kez milli forma giyerek çıktığım bu şampiyonada altın madalya kazandım. Bu benim için çok önemli ve kendimle gurur duyuyorum. Devamının geleceğini düşünüyorum. Bir sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. Umarım başarabilirim." ifadelerini kullandı.