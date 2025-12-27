Zonguldak ve Sakarya'da karın kayganlaştırdığı yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı
Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda, F.Ö'nün (35) kullandığı 78 ACM 915 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcular R.A. ve K.H, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da Hendek-Kocaali ilçesi yolu Selmandede mesire alanı bölgesinde B.Y. idaresindeki 34 EU 9224 plakalı otomobil, kardan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile A.C.Y. ve E.Y. yaralandı.
Bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeye alınan yaralı E.Y, vinç yardımıyla ambulansın bulunduğu alana taşındı.
E.Y. hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılara sağlık personelince ayakta müdahale edildi.
Güzergahtaki trafik akışı, jandarma ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı.
