Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 ocağın çevresinde 40 metre demir ray ve vagon ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması

        Benzer Haberler

        2009'da kapatılan çöplüğün atıkları dalgalarla sahile vuruyor
        2009'da kapatılan çöplüğün atıkları dalgalarla sahile vuruyor
        Kurumuş ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi, ormanda yangın çıktı
        Kurumuş ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi, ormanda yangın çıktı
        Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Zonguldak'ta hükümlülerden şehitlik ziyareti ve çevre temizliği
        Zonguldak'ta hükümlülerden şehitlik ziyareti ve çevre temizliği
        Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
        Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
        Heyelan sonrası sokak 9 aydır kapalı
        Heyelan sonrası sokak 9 aydır kapalı