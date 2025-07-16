Zonguldak'ta su samuru görüntülendi

Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi sahil hattında dolaşanlar, suyun içinde bir su samuru gördü. Çevredekiler, su samurunu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, su samuru ilgi odağı haline geldi. Bir süre yüzeyde kalıp kıyıdaki insanlara bakan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

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