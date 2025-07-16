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        Zonguldak'ta su samuru görüntülendi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, deniz kıyısında yüzen su samuru, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:25
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        Zonguldak'ta su samuru görüntülendi
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, deniz kıyısında yüzen su samuru, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi sahil hattında dolaşanlar, suyun içinde bir su samuru gördü. Çevredekiler, su samurunu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, su samuru ilgi odağı haline geldi. Bir süre yüzeyde kalıp kıyıdaki insanlara bakan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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