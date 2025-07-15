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        Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi

        ZONGULDAK'ta tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:05
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        Zonguldak'ta 5 kaçak ocak imha edildi
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        ZONGULDAK'ta tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Kentte, polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son 1 haftada 12 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 40 metre demir ray ile 1 vagon ele geçirildi. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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