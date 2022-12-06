Zonguldak'ta "Silindir Operasyonu" kapsamında 11 zanlı yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

İlçede faaliyet gösteren B.Y. (50) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5'i örgütün takibi aşamasında önceki tarihlerde ele geçirilen olmak üzere örgüt üyelerinden toplam 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca fişeği, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca fişeği, kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetin operasyona ilişkin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin operasyona çıkması, arama çalışmaları ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor.



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