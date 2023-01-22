Ressamlık hayalini emekli olunca gerçekleştirdi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Muhammet Bozoğlu, emekli olduktan sonra ilgilendiği resim sanatında birçok esere imza attı.

Babasının kömür işletmelerinden emekli olmasının ardından ailesiyle Karadeniz Ereğli'ye yerleşen iki çocuk babası Bozoğlu, işbaşı yaptığı özel şirkette çalıştığı sırada hobi olarak resim yaptı.

Kendini geliştirmek için ilçedeki sanat evinde yağlı boya eğitimi alan Bozoğlu, emekliliğinin ardından mesaisini vakfettiği resim sanatında icra ettiği doğa, hayvan ve portre çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Muhammet Bozoğlu, AA muhabirine, resim yapmaya küçük yaşlarda karakalem ile başladığını söyledi.

Hobi olarak sürdürdüğü sanatta kısa zamanda profesyonelliğe doğru adım attığını ifade eden Bozoğlu, karakalem ve yağlıboya tekniklerinde kendini geliştirdiğini anlattı.

- "Çocukları sanatla yukarıya çekebilirsiniz"

Bozoğlu, yaptığı eserlere yoğun ilginin olduğunu belirterek, "Bir eseri 3 veya 4 ayda tamamlayabiliyorum. Bu resme göre de değişkenlik gösterebiliyor. Yeri geliyor çok detaya girdiğimizde 1 yıla kadar sürebiliyor." dedi.

Resim yapmanın kendisi için tutku ve bakış açısı olduğunu dile getiren Bozoğlu, "Resim yapmanın birçok katkısı var benim için. Mesela kendinizi resme verdiğiniz zaman görme ve bakma açısını tablonuza yansıtabiliyorsunuz, bu da size gurur veriyor." diye konuştu.

Bozoğlu, eserlerine talep olduğunu ancak çoğunu kendi evine göre dekore ettiği için satmayı düşünmediğini ifade etti.

Ailelerin, sanata yatkın çocuklarının daha fazla üzerinde durmaları gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, "Bilindiği gibi sanat evrenseldir, kişiler sanatı icra ettikçe kötülüklerden arınabilir. Özellikle çocukları sanatla yukarıya çekebilirsiniz. Onlara sanat verdikçe daha verimli olacaklardır. Hatta daha da ileriye giderek diyebilirim ki, sanatla kötülüklerin sıfıra indirilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.





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