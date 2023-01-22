Devrek Belediye Sineması kapılarını sanatseverlere açtı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde salgın nedeniyle 3 yıldır kapalı kalan sinema salonu, yeniden sinemaseverleri ağırlamaya başladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen Devrek Belediye Sineması, tadilat çalışmalarının ardından sinemaseverlerle buluştu.



Uzun süredir kapalı kalan sinemada gösterime giren ilk film, TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" oldu.



Belediyenin organizasyonunda sinemaya getirilen çocuklar, karne hediyesi olarak filmi ücretsiz izledi.



Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı açıklamada, sanatseverleri yeniden sinema salonuyla buluşturduklarını belirterek, "Bugün yarıyıl tatiline giren çocuklarımıza karne hediyesi olarak sinemanın açılış filmi olan 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' filmini ücretsiz izlettiriyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



Serkan Birican tarafından işletilecek merkez, kafe ve sinema olarak hizmet verecek.



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