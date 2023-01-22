Devrek Belediye Sineması kapılarını sanatseverlere açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek Belediye Sineması kapılarını sanatseverlere açtı

AA

Devrek Belediye Sineması kapılarını sanatseverlere açtı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde salgın nedeniyle 3 yıldır kapalı kalan sinema salonu, yeniden sinemaseverleri ağırlamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen Devrek Belediye Sineması, tadilat çalışmalarının ardından sinemaseverlerle buluştu.

Uzun süredir kapalı kalan sinemada gösterime giren ilk film, TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" oldu.

Belediyenin organizasyonunda sinemaya getirilen çocuklar, karne hediyesi olarak filmi ücretsiz izledi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı açıklamada, sanatseverleri yeniden sinema salonuyla buluşturduklarını belirterek, "Bugün yarıyıl tatiline giren çocuklarımıza karne hediyesi olarak sinemanın açılış filmi olan 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' filmini ücretsiz izlettiriyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Serkan Birican tarafından işletilecek merkez, kafe ve sinema olarak hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ressamlık hayalini emekli olunca gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Ressamlık hayalini emekli olunca gerçekleştirdi
Alaplılı demir ustası, yurt dışında görüp ürettiği pelet sobaların yurt içine satıyor
YEREL HABERLER Alaplılı demir ustası, yurt dışında görüp ürettiği ...
(Görüntülü) ZONGULDAK?TA 380 METREKARE ORMANLIK ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK?TA 380 METREKARE ORMANLIK ALAN ...
(Görüntülü)ÜNİVERSİTENİN PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ, 19 ÖĞRENCİ İNTİHARINI ENGELLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜNİVERSİTENİN PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ, ...
Üniversitenin psikolojik danışma merkezi, 19 öğrenci intiharını engelledi
YEREL HABERLER Üniversitenin psikolojik danışma merkezi, 19 öğrenci ...
Zonguldak'ta yengesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yengesini öldürdüğü iddiasıyla ...
Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili ...
(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ , FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME TESİSİNDE &#039;MUKAVEMET&#039; İSİMLİ GEMİYİ GEZDİ - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ , FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME ...
Bakan Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ...
Bakan Dönmez: Proje, Türkiye'de enerji bağımsızlık hikayesinin önemli aktörlerinden olacak
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Proje, Türkiye'de enerji bağımsızlık ...
(Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ , FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME TESİSİNDE &#039;MUKAVEMET&#039; İSİMLİ GEMİYİ GEZDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN DÖNMEZ , FİLYOS DOĞALGAZ İŞLEME ...
(Görüntülü) YENGESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMLİ 24 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) YENGESİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMLİ 24 YIL ...
Yengesini öldüren sanığa indirimli 24 yıl hapis
YEREL HABERLER Yengesini öldüren sanığa indirimli 24 yıl hapis

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.