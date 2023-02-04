Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde Azman yeniden başkan oldu

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.

Sevgi, Barış, Dostluk Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, kongrenin divan başkanlığını Alaplı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Çam yaptı.

Açık oylama yapılan seçimlerde diğer aday Cevdet Civelek 8 oy alırken, mevcut başkan Mehmet Azman katılımcıların tamamına yakınının oylarını alarak 4 yıllığına yeniden seçildi.

Azman, yaptığı konuşmada, esnafa daha iyi hizmet etmek istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Azman, "Görüşlerimiz ne olursa olsun kooperatifimizin bir amacı vardır; istihdamı sağlamak ve işine güzel sahip çıkmak. Onun için bu gösterdiğiniz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla kooperatifimizin esnaf ve sanatkara verdiği kredi desteği 345 milyon lira. Ereğli'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza 345 milyon lira kredi kullandırdık ve bunda hiç ayrım gözetmedik, kapımızı kimseye kapatmadık." dedi.

Yeni yönetim listesinde Zafer Hüseyin Durmaz, Yücel Oktay, Aydın Karadağ, Altay Şahinler yer aldı.

Genel kurula çok sayıda davetli katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.