Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde sondaj kulesi ve uygulama laboratuvarları açıldı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) sondaj kulesi ve uygulama laboratuvarları törenle hizmete açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Zonguldak BEÜ, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işbirliğinde "Enerji Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın sürdürülebilir kalkınmasına, bilimsel işbirliğine ve dostluğuna önemli katkılar sağlaması hedeflenen ve 2 gün sürecek çalıştayın açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve film gösterimi yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'ndaki programda yaptığı konuşmada, doğal gazın ülke ve kente katacağı katkılar göz önünde tutulduğunda Zonguldak'ın yeniden enerjinin merkezi olma yönünde hızla ilerlediğini söyledi.

Son 150 yıldaki savaşların arkasında, görünürde başka nedenleri olsa da enerji kaynaklarına sahip olma arzusu yattığını belirten Tutulmaz, yeni yüz yılın başlatıldığı bu dönemde güçlü Türkiye'nin en önemli ayaklarından birinin enerji olduğunu ifade etti.

Tutulmaz, kalkınmanın ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye'nin gönül coğrafyasının, kardeş coğrafyasının da aynı güçte olabilmesinin temelinin enerjiye sahip olmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Bunun başka yolu yok. Enerji güç demek. İnşallah kaybettiğimiz yılları hızlı şekilde telafi ederek ülkemizi belirli aşamaya getireceğiz. İş birliğinin güzel örneklerini görüyoruz burada." dedi.

- "Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de en öncelikli görevlerinin gençlere aydınlık, umut dolu Türkiye bırakmak olduğunu dile getirdi.

"Ülkemizin gelecek vizyonu içerisinde gençleri oynayacakları rollere hazırlamak boyun borcumuzdur." diyen Bilgin, yaptıkları tüm çalışmaların bu bilincin sonucu olarak ortaya çıktığını anlattı.

Bilgin, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimine kadar gençleri desteklemeye devam ettiklerini aktararak, "Kim ki karamsarlığı öne sürer, gençlerimizin önüne karamsar tablolar koyar, bilin ki bu ülkenin, bu toplumun dostu değildir. Bakışı dost değildir, davranışı hayır değildir. Bu bilinçle gençlerimizi daha yoğun gayretle geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, enerjinin, toplumun refah seviyesine doğrudan etki eden, ülkelerin kalkınması için en önemli unsurlardan olduğuna değinerek, küreselleşmenin etkilerini belki de en çok enerji alanında gördüklerini söyledi.

Özölçer, amaçlarının, devletin belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, enerjideki çalışmaların ve girişimlerin sayısını arttırmak, araştırma-geliştirme faaliyetlerini kuvvetlendirmek, bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürüp ülkenin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmak olduğunu kaydetti.

- "Eğitime, ilime daha çok fikir vermeliyiz"

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ise Azerbaycan'ın, Türkiye'nin desteğini alarak, 44 yıl sonra vatan topraklarını geri aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in istişare ve dayanışmaya çok önem verdiğini dile getiren Babanlı, "Türk Birliği, Türk devletlerinin birliği, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Aliyev'in Türk dünyasını kurması, her birimiz için gurur vericidir. Eğer bugün Türk dünyamızı güçlü kılmak istiyorsak eğitime, ilime daha çok fikir vermeliyiz. Üniversitelerimizin bir yerde işleri hayata geçirmesi gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.

Protokol üyelerine teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyelerin takdiminin ardından Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Açık Deniz Teknolojileri Merkezi'nde kurulan uygulama laboratuvarlarının açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri daha sonra okul kampüsünde 10 bin metrekarelik sahada üretimde kullanılan 55 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilgin, buradaki konuşmasında, 125 ton çekme kapasiteli, 3 bin metre sondaj kabiliyetine sahip kuleyi yüksekokula tahsis ettiklerini, öğrencilerin, sondajı bütün boyutlarıyla pratik olarak öğrenme fırsatı bulacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.