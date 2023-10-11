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        Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin yemek ücretinin karşılanması için kampanya başlatıldı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yıllık yemek ücretini karşılamak amacıyla "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Hedef 2023 Yemek Bursu" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:35
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        Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin yemek ücretinin karşılanması için kampanya başlatıldı
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yıllık yemek ücretini karşılamak amacıyla "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Hedef 2023 Yemek Bursu" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 50 öğrenciye nakdi, 250 öğrenciye yemek, 140 öğrenciye çeşitli yardımlar olmak üzere toplamda 440 öğrenciye burs imkanı sağlayan vakıf, bu yıl bağış kampanyasıyla daha fazla kişiye burs vermeyi hedefliyor.

        Bir öğrenci için yıllık yemek bursu bedeli 3 bin 360 lira olarak belirlenirken, kampanyaya destek olmak isteyenler, üniversitenin web sayfasından gerekli bilgilere ulaşabilir.

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