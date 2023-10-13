Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yeni işçi alımı için düzenlediği kura çekim programı dolayısıyla Zonguldak’ta bulunan Bayraktar tören sonrası esnaf ziyaretinde bulundu.
Ziyaretinde esnafların istek ve taleplerini dinleyen Bayraktar halkla fotoğraf çektirdi.
Bayraktar, sonrasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Togg'un sürücü koltuğuna oturarak temaslarına devam etmek üzere alandan ayrıldı.