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        Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılıyor

        Zonguldak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespiti yapılan Fevkani Köprüsü'nün yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 18:09 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:32
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        Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılıyor
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        Zonguldak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespiti yapılan Fevkani Köprüsü'nün yıkımına başlandı.

        Köprünün 4 Ekim'de yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından yıkım işlemine geçildi.

        Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, iş makineleriyle yıkım başlatıldı.

        Öte yandan bölgeye gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, köprüde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespit edilen Fevkani Köprüsü'nün yıkım süreci öncesinde ilk olarak köprü altındaki dükkanların elektrik, su ve doğal gazları kesilmişti.

        Polis ekiplerinin çevresine bariyerler yerleştirdiği 67 yıllık köprü, 4 Ekim'de yaya ve araç geçişine kapatılmıştı.

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