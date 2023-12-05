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        Zonguldak'ta madenci aileleri yer altındaki çalışma şartlarını eğitim ocağında gözlemledi

        Zonguldak'ta madenci aileleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı'nda madencilerin çalışma şartlarını yakından görme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:29
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        Zonguldak'ta madenci aileleri yer altındaki çalışma şartlarını eğitim ocağında gözlemledi
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        Zonguldak'ta madenci aileleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı'nda madencilerin çalışma şartlarını yakından görme fırsatı buldu.

        TTK Eğitim Ocağı'nda "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, maden ocağının işleyişi ve çalışma süreci, madenci eşlerine anlatıldı.

        Madencilerin karşılaştığı zorlukları ve taş kömürünün yer üstüne çıkartılması sürecini gözlemleyen madenci aileleri, daha sonra Maden Müzesi'ni gezdi.

        Madenci eşi Meryem Demir, gazetecilere, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Hislerimi ifade edemiyorum. Şartlar zor. Gerçekten paramızın değerini iyi bilmemiz gerekiyor." dedi.

        Nila Erdoğan da maden ocağının böyle olduğunu tahmin etmediğini anlatarak, "Girdim gördüm, çok etkilendim. Allah hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

        Eşi Orhan Arslan'ın, TTK'ye ait Armutçuk Müessese Müdürlüğünde çalıştığını aktaran Necla Arslan ise, "Eşim 2019 yılında işe girdi. İş sonrası ilk eve geldiğinde gözlerindeki kömür, iş yeri eşyalarındaki o karayı şimdi daha iyi anladım. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor ve ıslak zeminler. Anlatılmaz, yaşanır." ifadelerini kullandı.

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