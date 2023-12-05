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        Zonguldak'ta jandarmadan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlaması

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekipleri, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla maden ocağını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:21
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        Zonguldak'ta jandarmadan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlaması
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekipleri, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla maden ocağını ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli, ilçede faaliyet gösteren özel maden ocağını ziyaret ederek madencilerin gününü kutladı.

        Maden ocağındaki işçilerle vardiya çıkışında bir araya gelen ekipler, işçilerle sohbet etti, yemek yedi.

        Etkinlikte maden şehitleri için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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