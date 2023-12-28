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        Akademisyenlerin geliştirdiği yenilikçi kanser ilacı patent aldı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğretim üyelerinin de aralarında olduğu ekibin TÜBİTAK projesiyle geliştirdiği yenilikçi kanser ilacı patent aldı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:56
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        Akademisyenlerin geliştirdiği yenilikçi kanser ilacı patent aldı
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğretim üyelerinin de aralarında olduğu ekibin TÜBİTAK projesiyle geliştirdiği yenilikçi kanser ilacı patent aldı.​​​​​​​

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülay Dilek ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Özel Tekin ile Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dişli birlikte kanser ilacı geliştirdi.

        "Selenotetrazol Halkası İçeren Pürin Analogları" TÜBİTAK 3001 projesi kapsamında kanser tedavisinde kullanılması amaçlanan ilaç, Zonguldak BEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünün başvurusu neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek Patent Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

        İlaca ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çalışmalar neticesinde üretilen ilacın içerisindeki bileşikler; melanoma, over, lenfoma ve indüklenmiş periferik kan lenfositleri gibi hücre hatlarında test edildi ve bileşiklerin günümüz kanser tedavisinde kullanılan 6-merkaptopürin bileşiğinden daha etkili olduğu gözlemlendi. Kemoterapi uygulamalarında çoğunlukla bulunan kükürt, azot ya da oksijen atomlarının yanı sıra selenyumun da kullanımını araştıran çalışma neticesinde üretilen ilaç, kemoterapi sırasında bağışıklık sistemi ve diğer normal dokularda olası hücresel hasarın restorasyonu için de kullanılabilecek."

        Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de üniversitenin her alanda yetkin olduğunu belirterek, öğretim üyelerini tebrik etti.

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