Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta dolandırıcılık yapan zanlı, İstanbul'da yakalandı

        Zonguldak'ta bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta dolandırıcılık yapan zanlı, İstanbul'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, telefonda kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheli, bir soruşturmada adının geçtiğini söylediği kişiden altın ve nakit olarak toplam 500 bin lira istedi. Mağdurun ikametine giden maskeli zanlı, altın ve parayı aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayının anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

        Para ve altınları alanın Y.Y. (18) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Açıklamada, "Hiçbir kamu görevlisinin telefonda vatandaşlardan asla para talep etmeyeceğini hatırlatarak, vatandaşlarımızın dolandırıcıların bu oyununa karşı dikkatli olmasını ve yakınlarını uyarmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta engelli çocuklar atlı terapiye katıldı
        Zonguldak'ta engelli çocuklar atlı terapiye katıldı
        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi son yolculuğa uğurlandı
        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi son yolculuğa uğurlandı
        UZMAN ÇAVUŞ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ORMANA GÖTÜRÜP, 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLD...
        UZMAN ÇAVUŞ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ORMANA GÖTÜRÜP, 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLD...