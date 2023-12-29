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        UZMAN ÇAVUŞ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ORMANA GÖTÜRÜP, 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 00:31 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:31
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        UZMAN ÇAVUŞ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ORMANA GÖTÜRÜP, 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ
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        ZONGULDAK'ınÇaycuma ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu (40) evinin yakınındaki ormana götürüp, tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildiren Muhammet D., 2 tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D., dün izin alarak, dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu ile birlikte memleketi Zonguldak'a geldi. Muhammet D. ile Yolcuoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Muhammet D., Yolcuoğlu'nun evlerinin 150 metre yukarısındaki ormana götürdü. Uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'nu tabancayla 10 el ateş etti. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Muhammet D. ise olay yerinden uzaklaştı.

        112'Yİ ARADI

        Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet D., birlikte yaşadığım 'Yeliz Yolcuoğlu'nu öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Yolcuoğlu´nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet D. ise 2 tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Yolcuoğlu´nun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Öte yandan, Yolcuoğlu ve Muhammet D.'nin 2019'dan bu yana beraber oldukları, 3 yaşında da erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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