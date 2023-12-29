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        Zonguldak'ta engelli çocuklar atlı terapiye katıldı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli çocuklara, atlı terapi desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:08
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        Zonguldak'ta engelli çocuklar atlı terapiye katıldı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli çocuklara, atlı terapi desteği verildi.

        Çaydeğirmeni beldesinde, Engelliler Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan çocuklara yönelik atla terapi eğitimi düzenlendi.

        Çocuklara, uzmanlar eşliğinde atla terapi (hippoterapi) desteği verildi.

        Çaydeğirmeni Engelliler Derneği Başkanı Sibel Kocabıyık, gazetecilere, hippoterapinin sağlık profesyonelleri tarafından uygulandığını belirterek, eğitimde atın fiziksel ve bilişsel özelliklerinden faydalanıldığını kaydetti.

        Kocabıyık, hippoterapinin engelli çocukların, fonksiyonlarının gelişimini desteklemeyi amaçlayan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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