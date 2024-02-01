Zonguldak'ta bir dükkanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ta kasap dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Gazipaşa Caddesinde bir kasap dükkanının bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.