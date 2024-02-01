Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        ZONGULDAK'TA KAZANIN ARDINDAN YAŞANAN DOĞALGAZ SIZINTISI ENDİŞE YARATTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 01:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        ZONGULDAK'TA KAZANIN ARDINDAN YAŞANAN DOĞALGAZ SIZINTISI ENDİŞE YARATTI
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        ZONGULDAK´tabir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise yol kenarındaki doğalgaz kutusunu kırdı. Doğalgaz sızıntısı başlayan bölgede panik yaşanırken; ekiplerin müdahalesi ile yangın veya patlama meydana gelmeden olumsuzluk giderildi.

        Olay, saat 23.00´te İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 67 AAG 800 plakalı otomobil, park halindeki 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı. Kazayı yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden koşarak uzaklaşırken, park halindeki araç ise savrularak, bir apartmana ait doğalgaz kutusunu kırdı.

        DOĞALGAZ SIZINTISI ENDİŞE YARATTI

        Doğalgaz sızıntını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi ile doğalgaz birimi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine keserek önlem aldı. Kısa süre panik yaşayan vatandaşlar ise yaşananları evlerinin balkon ve camlarından izledi. Sızıntı nedeniyle patlama veya yangın meydana gelmedi. Doğalgaz birimi, bölgedeki gazı keserek sızıntıyı durdurdu. Müdahalenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        Kaza yapan 67 AAG 800 plakalı otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin kırılan gaz kutusunu onarma çalışmaları sürerken polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kazanın ardından yaşanan doğalgaz sızıntısı endişe yarattı
        Zonguldak'ta kazanın ardından yaşanan doğalgaz sızıntısı endişe yarattı
        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı yaşandı
        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı yaşandı
        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia ed...
        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia ed...
        Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı
        Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı
        Gökçebey'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Gökçebey'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet is...
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet is...