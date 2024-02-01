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        Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:36
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        Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

        Düzce'nin Yığılca ilçesinden Alaplı'nın Yeniköy köyüne avlanmak için giden Atilla Temizel (35) ile H.D.İ'den (17) haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye iki ilçeden jandarma ve sağlık ile AFAD Düzce İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, paletli kar araçlarıyla ulaşılabilen bölgede sabah saatlerinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.

        Çalışmalar sonucu Temizel, dağlık alandaki patika yolda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Temizel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. H.D.İ'ye ise Yığılca sınırlarında sağ olarak ulaşıldı.

        İlk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Temizel'in cesedi, incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Soğuktan etkilenen H.D.İ. ise tedavisi için aynı hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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