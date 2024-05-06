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        Deprem yüzünden hayalleri ertelenen genç çift, Zonguldak'ta dünyaevine girdi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da 5 gün sonra enkazdan çıkarılan 21 yaşındaki Hediye Demirkol, nişanlısı Muhammet Yıldız ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:44
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        Deprem yüzünden hayalleri ertelenen genç çift, Zonguldak'ta dünyaevine girdi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da 5 gün sonra enkazdan çıkarılan 21 yaşındaki Hediye Demirkol, nişanlısı Muhammet Yıldız ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hayatlarını birleştirdi.

        Antakya ilçesinde yıkılan binalarının altından 5 gün sonra kurtarılan ancak bir kolunu kaybeden Demirkol, annesinin vefat ettiğini, erkek kardeşinin ise iki bacağının ampute edildiğini öğrendi. Adana'daki tedavisinin ardından kardeşiyle Ereğli ilçesine getirilen Demirkol, Türk Kızılay Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle eve yerleştirildi.

        Türk Kızılay Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Demirkol'un 24 yaşındaki nişanlısı Yıldız ile evlenme planı yaptıklarından bahsetmesi üzerine çiftin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Şube yöneticilerinin yanı sıra gönüllülerin destekleriyle Demirkol için düğün organizasyonu yapıldı.

        Belen Yeni Mahalle'deki Demirkol'un evine zurna eşliğinde gelen Kızılay yöneticileri ve gönüllüler, çeyizleri taşıyarak eve yerleştirdi. Gelin almanın ardından evin önünde dua edildi. Genç çift de kendilerini yalnız bırakmayan sevdikleriyle dans etti.

        Düğün konvoyu eşliğinde Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'na gelen çift, şahitler huzurunda dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

        - "Bizi hiçbir zaman bırakmadılar, destek oldular"

        Hediye Demirkol, gazetecilere, depremin kendileri için dönüm noktası olduğunu, afetten sonra nişanlısı Yıldız ile birbirlerinden kopamadıklarını daha iyi anladıklarını ifade etti.

        Demirkol, her şeyi üstlenen Türk Kızılay ailesinin güzel bir organizasyon yaptığını belirterek, "Hatay'da hiçbir şeyimiz kalmadı. Karadeniz Ereğli'ye yerleştik. İlçede güzel insanlarla tanıştık. Sağ olsunlar, bizi hiçbir zaman bırakmadılar, destek oldular." diye konuştu.

        Muhammet Yıldız ise depremin yaşandığı gün Demirkol ile küs olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getirerek, enkaz başına geldiğinde umutla nişanlısını, annesini ve kardeşini aradığından bahsetti.

        Şube Başkanı Yağız da Demirkol'u ailelerinden biri olarak gördüklerini aktararak, "Hediye'nin aşk hikayesi var, mutluluk var. Bu mutluluğa en güzel şekilde ortak olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar yanında olduk. Bunu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Oradaki aşk hikayesini biz burada birleştirip devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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