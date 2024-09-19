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        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:20
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        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Zonguldak-İstanbul kara yolunda seyreden M.A.B. idaresindeki 41 U 1466 plakalı hafif ticari araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki V.T. yaralandı.

        Araçta sıkışan V.T, itfaiye erlerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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