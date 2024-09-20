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        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:37
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        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Ereğli-Zonguldak kara yolunda M.A. (35) idaresindeki 67 AV 593 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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